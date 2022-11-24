Diyarbakır’da 44 kilo 263 gram uyuşturucu ele geçirildi: 8 zanlı tutuklandı

Diyarbakır’ın merkez 3 ilçesinde yapılan operasyonunda 44 kilo 263 gram uyuşturucu madde türevleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 8’i tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, iki gün önce Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce merkez 3 ilçede uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, 8 sokak satıcısı, 4 kullanıcı 12 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu çalışmalar; 28 kilo 650 gram skank maddesi, 15 kilo 562 gram toz esrar maddesi, 51 gram kokain maddesi, 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait 3 adet şarjör ile 21 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçundan işlem yapılan 4 şüpheli işlemleri akabinde serbest bırakıldığı, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan işlem yapılan 8 sokak satıcısı sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığı öğrenildi.