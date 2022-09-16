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Diyarbakır’da 4. kattan düşen küçük kız ağır yaralandı
Diyarbakır’da 4. kattan beton zemine düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Asayiş 16.09.2022, 17:28
Diyarbakır’da 4. kattan beton zemine düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Olay, Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın 4. katında oturan 4 yaşındaki Seher B., dengesini kaybederek pencereden sert zemine düştü. Sokakta bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, küçük kızın yakınları sinir krizi geçirdi.
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