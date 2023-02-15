Diyarbakır’da 3 enkazda çalışmalar sürüyor

Diyarbakır’da deprem ile birlikte yıkılan 7 binadan 4’ünde arama tarama kurtarma çalışmaları tamamlanırken, 3 enkazda çalışmalar devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin 10’uncu gününde, Diyarbakır’da da enkaz çalışmaları aralıksız devam ediyor. ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremden doğrudan etkilenen şehirde 7 bina yıkıldı.

10 gündür devam eden çalışmalarda Yenişehir ilçesinde bulunan Sözel apartmanında arama, tarama ve kurtarma çalışmaları tamamlanırken, moloz kaldırma işlemleri ise sürüyor. Bağlar ilçesinde Serin-2 apartmanında ve Yenişehir ilçesinde bulunan Diyar Galeria İş Merkezinde arama, tarama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şehirde vatandaşlar, 8 noktada kurulan çadır kent, düğün salonu, özel ve devlet okulu ile birçok hayırsever vatandaşın otellerini ve yapılarını ihtiyaç sahiplerine açmasıyla güvenli alanlarda kalıyor.

Depremde Diyarbakır’da 389 kişi hayatını kaybederken, otopsi işlemleri tamamlanan vatandaşların cenazeleri yakınları tarafından alınarak defnediliyor.