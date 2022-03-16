Diyarbakır’da 29 adrese eş zamanlı terör operasyonu: 25 gözaltı

Diyarbakır’da terör örgütü PKK/KCK’nın kadın yapılanmasında çalışmalar yürükleri gerekçesiyle 25 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK’nın kadın yapılanması TJA bünyesinde faaliyet yürütenler ile terör örgütü arasındaki ilişki ağının çözülmesi çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında PKK/KCK’nın kadın yapılanması mensuplarının legal görünüm kazanmasını sağlamak, örgüt adına siyasi, ideolojik eğitim almalarına dernek ve platform adı altında destek olmak, terör örgütüne sempati kazandırarak kadınları saflarına çekmek için legal yapı altında illegal olan örgütsel görüşme, toplantı, yürüyüş düzenleyenlere yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce sabah saatlerinde 29 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok dijital materyal ve toplatma kararı bulunan kitap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.