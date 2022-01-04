Diyarbakır’da 28 ayrı suç dosyası olan şahıs yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2017 yılından beri araması ve 28 ayrı suç dosyası olan şüpheliyi yakaladı.

Diyarbakır Valiliğinde yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, yapılan titiz çalışmalar sonucunda, hakkında 3’ü “dolandırıcılık” ve 10’u “resmi belgede sahtecilik” suçlarından olmak üzere toplam 28 ayrı suç dosyası olan ve 2017 yılından itibaren aranma kaydı bulunan R.B. isimli şahsın yakalandığını bildirdi. Açıklamada, Çermik ilçesi Aynalı Mahallesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanan şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmekte olduğu belirtildi.