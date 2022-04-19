Diyarbakır’da 25 yıllık muhtar, oğlu için ailesiyle evlat nöbetine katıldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı önünde terör örgütü PKK mağduru ailelerin evlat nöbeti 960’ıncı gününde devam ediyor. 25 yıldır ve halen muhtar olan Nusret Bingöl, eşi ve kızıyla oğlu için oturma eylemine dahil olan 285’nci aile oldu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı önünde terör örgütü PKK mağduru ailelerin evlat nöbeti 960’ıncı gününde devam ediyor. Diyarbakır’dan katılan yeni aile ile birlikte aile sayısı 285 oldu. Ailelerin kararlı eylemi ve çağrılarıyla 35 kişi PKK’dan kaçarak ailelerine kavuştu. Sur ilçesinde yaşayan Vedat Bingöl, 2015 yılında 22 yaşındayken 2,5 yıl İstanbul Silivri Cezaevi’nde kaldı. Bingöl, iddiaya göre serbest kaldığı gün dağa gönderildi. 285’nci aile olan Vedat Bingöl’ün annesi Fahriye, baba Nusret ve ablası Güllü Bingöl oturma eylemine dahil oldu. PKK karşıtı sloganlar ile karşılanan aile, açıklamalarda bulundu. Aile adına konuşan baba Nusret Bingöl, muhtar olduğu için evladının infaz edildiği kendisine iletildiğini iddia etti. Bingöl, “2019’da oğlumu HDP binasından kaçırmışlar, o günden beri haber alamıyoruz. Şimdi ise kaç gündür internet üzerinde oğlumu benim muhtar olduğum için gıcık alıp infaz ettiğini söylediler. Eğer ki HDP’liler kendine güveniyorsa oğlunu oraya göndersin, ne gerekirse onlara yaptırsın. Biz fakiriz ve mağduruz, çocuklarımızı oraya gönderip öldürmesinler. Oğlum eğer ölmüş ise cenazesini göndersinler. Oğlumun öldüğüne inanmıyorum. Cenazesi gelmeyene kadarda buradan ayrılmayacağım” dedi.