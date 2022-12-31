Diyarbakır’da 2022 yılında 85 kişi siber suçlardan tutuklandı

Diyarbakır’da 2022 yılında Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin bilançosu açıklandı. Dolandırıcılara yönelik yapılan 3 bin soruşturma, 17 operasyon sonucunda işlem yapılan 197 şüpheliden 85’i tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 3 bin siber suç soruşturması, 17 operasyon ile 85 şüpheli adli işlemlerinin ardından tutuklanırken, 8 bin 300 adet sosyal medya hesabı araştırması, 7 bin 250 adet dijital materyal incelemesi ve SİBERAY faaliyetleri ile 80 etkinlikte 90 bin 700 kişiye bilgilendirme çalışması yapıldı.

Ofsayt, Kontra Atak Yasadışı Bahis Operasyonları, Veri Avı 1-2-3 Bilişim Sistemlerine Girme Operasyonları ve Kabzımal, Bungalov Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonları başta olmak üzere toplam 17 operasyonel çalışma ile 197 şüpheli şahıs yakalanarak 85 şüpheli şahıs adli mercilerce tutuklandığı bildirildi.