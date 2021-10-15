Diyarbakır’da 2 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 1 ton 723 kilo 500 gram toz esrar, 94 kilogram kubar esrar, 8 bin 100 kök kenevir, 11 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 1 ton 723 kilo 500 gram toz esrar, 94 kilogram kubar esrar, 8 bin 100 kök kenevir, 11 kilogram kenevir tohumu ile uyuşturucu madde üretimine yardımcı malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi de gözaltına alındı.