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Diyarbakır’da 2 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 1 ton 723 kilo 500 gram toz esrar, 94 kilogram kubar esrar, 8 bin 100 kök kenevir, 11 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.
Asayiş 15.10.2021, 15:48
Diyarbakır’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 1 ton 723 kilo 500 gram toz esrar, 94 kilogram kubar esrar, 8 bin 100 kök kenevir, 11 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 1 ton 723 kilo 500 gram toz esrar, 94 kilogram kubar esrar, 8 bin 100 kök kenevir, 11 kilogram kenevir tohumu ile uyuşturucu madde üretimine yardımcı malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi de gözaltına alındı.