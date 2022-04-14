Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü park kavgasında 11 gözaltı

Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı esnaf arasında park nedeniyle çıkan silahlı kavgada 11 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Sur ilçesi Karaçalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hırdavatçı olan iki komşu esnaf, iş yerlerinin önünde park halinde olan araçlarla ilgili tartıştı. Tartışmaya tarafların akrabalarının da dahil olmasıyla olay kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olayda yaralanan 7 kişiye ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’si yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 5 kişinin tedavileri devam ederken, olaya ilişkin 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.