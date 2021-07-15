banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kripto para borsası Binance İtalya'da da yasaklandı!
Kripto para borsası Binance İtalya'da da yasaklandı!
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Dostları Erol Olçok'u bu kitapta anlattı!
Dostları Erol Olçok'u bu kitapta anlattı!
TOGG 2022'de üretime hazırlanıyor
TOGG 2022'de üretime hazırlanıyor

Diyarbakır’da 16 yaşındaki genç kızı öldüren 7 çocuk babası kuzeni teslim oldu

Diyarbakır’da 7 çocuk babası kuzeninin kumalık talebini reddedince uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve 138 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 16 yaşındaki Emine Karakaş’ın katil zanlısı kuzeni Mardin’in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Asayiş 15.07.2021, 17:54
Diyarbakır’da 16 yaşındaki genç kızı öldüren 7 çocuk babası kuzeni teslim oldu
banner502

Diyarbakır’da 7 çocuk babası kuzeninin kumalık talebini reddedince uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve 138 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 16 yaşındaki Emine Karakaş’ın katil zanlısı kuzeni Mardin’in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bismil ilçesinde 4 Şubat’ta ilçeye bağlı kırsal Selamet Mahallesi’nde evli ve 7 çocuk babası Aslan K. amcasının kızı Emine Karakaş’ı kuma almak istemişti. Emine, kumalık talebini reddedince Aslan K. tarafından uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralanmıştı. Yaşanan saldırının ardından Emine Karakaş, kaldırıldığı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmış, saldırgan ise kayıplara karışmıştı.

Saldırıya uğradıktan 138 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Emine Karakaş, Bismil ilçesindeki kırsal Tepe Mahallesi’nde toprağa verilirken, firarda olan katil zanlısı Aslan K.’nin Mardin’inin Kızıltepe ilçesinde bugün jandarmayı arayarak teslim olduğu öğrenildi.
Yorumlar (0)
31°
açık
banner501