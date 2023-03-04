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Diyarbakır’da 114 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır’ın Lice kırsalında 2 Mart’ta jandarma personeli tarafından 114 uyuşturucu madde ele geçirildi.
Asayiş 04.03.2023, 11:26
Diyarbakır’ın Lice kırsalında 2 Mart’ta jandarma personeli tarafından 114 uyuşturucu madde ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda; 90 kilogram toz esrar ve 24 kilogram kubar esrar ele geçirilmiştir” denildi.