Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı
DİYARBAKIR MERKEZLİ 11 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN, NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 51 ŞÜPHELİDEN 27'Sİ ÖNCEKİ GÜN SEVK EDİLDİKLERİ ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI.24 ŞÜPHELİ İSE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI. ARANAN 26 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN İSE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.
Diyarbakır merkezli 11 ilde gerçekleştirilen, nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 27’si önceki gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 24 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aranan 26 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Ağrı, Batman, Bursa, Elazığ ve Konya’da 3 Ekim’de eş zamanlı gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda haklarında yakalama kararı çıkartılan 77 şüpheliden 51’i gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 51 şüpheliden 27’si önceki gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 24 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 26 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kamu kurumlarını 11 milyon lira zarara uğrattılar
Operasyonda kapsamında 234 hayvan pasaportu, 2 bin 210 orijinal, kullanılmamış hayvan küpesi, 2 bin 936 takılıp sökülmüş hayvan küpesi, 4 hayvan küpesi sökülmesinde kullanılan pense, çok sayıda dijital materyal, hayvan sevklerine ilişkin belgeler, çek ve senet, 6 ajanda, 3 ruhsatsız tabanca ve 4 kurusıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 435 bin lira ele geçirilmiş, şüphelilerin hayvanlara mükerrer ve sahte küpe taktığı, aşı uygulama ve sevk işlemlerinde usulsüzlük yaptığı, insan ve toplum sağlığına zarar verecek hayvansal gıdaları piyasaya sürdüğü, sürülmesine aracılık ettiği, kamu kurumlarını ilk tespitlere göre yaklaşık 11 milyon lira zarara uğrattığının tespit edildiği belirtilmişti. Olayla ilgili olarak çok yönlü inceleme ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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