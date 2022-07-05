Diyarbakır merkezli dev uyuşturucu operasyonunda 171 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 21 Haziran’da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen basın toplantısında bilgilerini paylaştığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyona ilişkin soruşturma sürüyor. 21 Eylül 2021 günü Diyarbakır genelinde başlatılan “Narko-alan projesi” çerçevesinde yapılan hassas değerlendirmeler doğrultusunda, İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Ağrı, Eskişehir, Mardin, Bingöl, Mersin, Ankara, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nın desteğiyle, 292 şüpheliye yönelik, “kökünü kurutma operasyonu” gerçekleştirildi.

Operasyona ilişkin gelişmelerde; 261 kilo 924,75 gram esrar maddesi ve türevleri, 11 kilo 67 gram metamfetamin maddesi, 36,19 gram kokain maddesi, 97 adet uyuşturucu hap, 5,30 gram eroin maddesi, 2 adet Kaleşnikof, 16 adet tabanca, 6 adet yivsiz av tüfeği, 6 adet hassas terazi, yüklü miktarda suç geliri olduğu değerlendirilen para, terör örgütleri propagandası içerir örgütsel doküman ve bez parçaları ele geçirildi.

264 şüphelinin yakalandığı operasyonda bugün adliyeye çıkartılan şüphelilerle birlikte örgüt yöneticilerinin tamamımın içinde olduğu, 171 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 24’ü suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme suçundan ayrıca tutuklandığı belirtildi. 28 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 65 şüphelinin ise işlemleri akabinde Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldığı öğrenildi.