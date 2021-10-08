Diyarbakır merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına büyük operasyon

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörün finans kaynağı olan uyuşturucu satıcılarına yönelik Mayıs ve Haziran aylarında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 105’i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, Diyarbakır merkezli İstanbul, Bursa ve Adana’da 105 ayrı adreste yapılan operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınırken, 40 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca terörün finans kaynağı olan uyuşturucu ve satıcılarına darbe vurulmaya devam ediliyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Mayıs ve Haziran aylarında uyuşturucudan elde ettikleri gelirle PKK/KCK terör örgütüne finansal destek sağlayan 121 şahıs yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece 105’i tutuklanıp cezaevine konulmuştu. Operasyonlara bir yenisi daha eklenerek sabah saatlerinde Narko - Terör Finans-3 operasyonu başlatıldı. Operasyon, 71 şahsa yönelik Diyarbakır ili merkezli İstanbul, Bursa ve Adana illerini kapsayan 105 ayrı adreste eş zamanlı olarak icra edildi. Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaparak elde ettikleri gelirle PKK/KCK terör örgütüne finans sağlayan şüphelilere yönelik uyuşturucu ile terörün bağlantısını ortaya koyan operasyona Jandarma Özel Harekât, Jandarma Komando ve Jandarma Narkotik unsurlarından oluşan 64 tim ile bin 210 personel katıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 08 Ekim 2021 tarihinde, Diyarbakır merkezli İstanbul , Bursa , Adana’da 71 şüpheliye yönelik 105 adreste icra edilen eş zamanlı operasyonda 31 şüpheli şahıs gözaltına alınarak evlerinde arama yapıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda , 489 gram toz esrar, 7.5 kilogram kenevir tohumu, 13 bin 523 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet terör örgütünü simgeleyen bez parçası, 1 adet vizör marka ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet 7.65 milimetre çapında fişek, 1 adet ruhsat süresi dolmuş av tüfeği, 29 afet av tüfeği fişeği, ele geçirildi. Operasyonda isimleri tespit edilen 40 şüpheli şahsı yakalama çalışmalarına devam edildiği belirtildi.