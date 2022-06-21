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Diyarbakır merkezli 10 ilde aralarında 2 kadın üst yöneticinin olduğu Türkiye’nin en büyük “Kökünü kurutma” uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Diyarbakır merkezli 10 ilde aralarında 2 kadın üst yöneticinin olduğu Türkiye’nin en büyük “Kökünü kurutma” uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Diyarbakır merkezli 10 ilde aralarında 2 kadın üst yöneticinin olduğu Türkiye’nin en büyük “Kökünü kurutma” uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Asayiş 21.06.2022, 07:07
Diyarbakır merkezli 10 ilde aralarında 2 kadın üst yöneticinin olduğu Türkiye’nin en büyük “Kökünü kurutma” uyuşturucu operasyonu düzenlendi