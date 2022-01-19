Diyarbakır kara teslim, araçlar yollarda kaldı

Diyarbakır’da, dün etkili olarak başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Ana ve ara yollarda kar nedeniyle ambulans ve araçların ulaşımında aksamalar meydana geldi.

Diyarbakır’da, dün öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı. Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde birçok maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, kazalar sebebiyle yollar kilitlendi. Sabah saatlerinde de kentte hasta almaya giden ambulans ve işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yoğun kar yağışı nedeniyle yolarda kaldı. Belediye çalışmalarının yetersiz kaldığı kentte, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Vali Münir Karaloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Çarşamba günü kentte okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini duyurmuştu.