Diyarbakır evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine ailelere bir aile daha katılarak sayı 244’e yükseldi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 803’üncü gününde sürüyor.

Hatay’ın Antakya İlçesinde ikamet eden ve 2015 yılında işyerinde eve gittiği sırada bir daha kendisinden haber alınamayan Erhan Artık’ın (31) annesi Aysel ile babası Ekrem Artık HDP il binası önüne gelerek eyleme katıldı.

Oğlunun 2015 yılında işyerinden eve geldiği sırada terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Ekrem Artık, oğlunu HDP’liler tarafından kandırıldığını ve oğlunu HDP’den almak için eyleme katıldığını söyledi.

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan baba Artık, “6 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Çocuğumu kandırıp dağa götürdüler ne yaptılar bilmiyorum. Ne sesini duydum ne de yüzünü görüyorum ve sağ mı ölümü ne olduğunu bilmiyorum. Oğlumu kandırıp dağa götüren HDP’dir. Onlardan başkada kimse onu götüremez. Oğlum beni görüyor veya duyuyor ise kaçıp gelmesini istiyorum” dedi.

Anne Aysel Artık ise oğlundan 6 yıldır haber alamadığını belirterek, gözyaşları içerisinde kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.

Aile açıklamasının ardından eylem yapan diğer ailelerle birlikte eyleme dahil oldu.