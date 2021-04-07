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Diyarbakır emniyeti olası terör eylemini önledi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nün olası terör eylemini önlediğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Asayiş 07.04.2021, 15:01
Diyarbakır emniyeti olası terör eylemini önledi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nün olası terör eylemini önlediğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Diyarbakır emniyetinin olası terör eylemini önlediğini bildirdi. Açıklamada, "Bismil’de yapılan operasyonda 1 tabanca, 5 tabancaya ait fişek, 2 savunma tipi el bombası, 5 elektrikli fünye, 1 telsizle irtibatlı elektronik devre ele geçirildi" denildi.
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