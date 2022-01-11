Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ‘yasadışı bahisse’ savaş açtı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekiple, 100 personelle BANKO-2 operasyonu ile aralarında bir derneğinde bulunduğu 11 adrese operasyon düzenledi.

Emniyetten yapıla açıklamada, yasadışı bahis oynattığı tespit edilen 10 adreste yapılan arama ve inceleme sonucunda, 14 adet Harddisk, 9 adet cep telefonu, bir miktar esrar narkotik maddesi, elektrik akımını kesme ve bilgisayarları kapatmada kullanılan 2 adet kumanda, suçtan elde edildiği düşünülen 6 bin TL para ve çok sayıda bahis kuponu ele geçirildiğini bildirdi.

Açıklamada, yakalanan 18 şüpheliden 15’i gözaltına alındığı, 13’ü mahkemeye sevk edildiği, 4 şüpheli ise mahkemece tutuklandığı ve 11 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifadelerine yer verildi.