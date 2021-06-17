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Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde intihar girişimi

Diyarbakır’da bir tutuklu, E Tipi Kapalı Cezaevinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Cezaevi görevlilerinden limonata isteyen şahıs, içeceğini içtikten sonra ikna edilerek çatıdan indirilip içeri alındı.

Asayiş 17.06.2021, 17:02
Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde intihar girişimi

Diyarbakır’da bir tutuklu, E Tipi Kapalı Cezaevinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Cezaevi görevlilerinden limonata isteyen şahıs, içeceğini içtikten sonra ikna edilerek çatıdan indirilip içeri alındı.

Olay, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi içinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir tutuklu, cezaevinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Güvenlik güçlerinin fark etmesi sonucu ikna ekibi şahsı intihardan vazgeçirmeye ikna etmek için konuşmaya başladı. Gözyaşları içerisinde ikna ekibiyle konuşan şahıs, çevredekilerden limonata istedi. 2 şişe limonata içen şahıs, çatıda bulunan kiremitleri de söküp aşağı attı. Şahıs, uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek aşağı indirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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