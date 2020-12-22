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Diyarbakır'da kuyumcu soygunu : 1 kişi öldü
Diyarbakır’da kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, iş yeri sahibini öldürdü. Kuyumcu dükkanında bulunan şahsın annesi, hırsızların ellerindeki silahı alarak zanlılara karşı koymaya çalıştı. Hırsızlar, altınları alamadan olay yerinden uzaklaştı.
Asayiş 22.12.2020, 10:24
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