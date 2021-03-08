Diyarbakır'da feci kaza: 5 ölü, 4 yaralı

Kaza, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Hasuni Mağaraları yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 06 GB 8522 plakalı otomobil ile 25 AAZ 749 çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç takla atarak yoldan çıktı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybederken, yaralılardan aynı aileden Ömer, Ali ve Diyar Z. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Diyarbakır ve Silvan ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası bölgede çalışma yapan güvenlik güçleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.