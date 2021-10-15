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Diyarbakır'da 15 kız ve erkek öğrenciye 'cinsel taciz' iddiası

Diyarbakır'da 15 kız ve erkek öğrenci, öğretmenleri D.B.'nin cinsel tacizine uğradıklarını öne sürerek, durumu ailelerine anlattı. Ailelerin suç duyurusunun ardından D.B.'nin görev yeri değiştirildi, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Asayiş 15.10.2021, 14:24
Diyarbakır'da 15 kız ve erkek öğrenciye 'cinsel taciz' iddiası

Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Kocaalan İlkokulu'nda yaşları 8 ile 9 arasında değişen 15 kız ve erkek öğrenci, ailelerine, öğretmenleri D.B.'nin ödevleri kontrol etme bahanesiyle masasına çağırıp, cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü.

AİLELER HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine bir araya gelen aileler, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Öğrenciler, pedagog eşliğinde ifade verip, yaşadıklarını anlattı.

Aileler, ifade işlemlerinin ardından öğretmen D.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan D.B.'nin görev yeri de değiştirildi.

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