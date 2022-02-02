Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, polis ekipleri tarafından daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan ve önceki gün tekrar gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez, bugün se

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, polis ekipleri tarafından daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan ve önceki gün tekrar gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez, bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.