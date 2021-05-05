Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki tır kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Diyarbakır-Bingöl karayolu Lice mevkiinde iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Bingöl karayolu Lice mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Lice ilçesi Duru Karakolu yanında iki tır kafa kafaya çarpıştı. Yolun kapanmasıyla kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine, bölgeye ambulans helikopter, 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipler olmak üzere Kocaköy, Lice ve Hani ilçelerine bağlı sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada 1’i ağır 3 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından çevre ilçelerdeki hastaneleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.