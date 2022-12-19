Diyarbakır annelerinin HDP’ye karşı direnişi bin 204 gündür devam ediyor

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, bin 204 gündür HDP Diyarbakır il binasının önündeki çadırda kararlılıkla devam ediyor.

Terör örgütü mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri sürerek, 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan anne, baba, ağabey, abla, kardeş, amca; kan bağı olan ailelerin evlat nöbeti bin 204’üncü gününde devam ediyor.

Diyarbakır’da kardeşi Süleyman Çetinkaya için eylemde olan abla Zekiye Bozdağ, 4 yıldır HDP kapısında kardeşi için nöbette kaldığını, kalmaya da devam edeceğini söyledi. Kardeşim 30 Ağustos’ta HDP’nin gençlik kolları tarafından kandırılıp dağa gönderildi. Hiçbir engel ve tehditte boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Biz, haklı olan davamız için buradayız. Süleyman 4 yıldır seni bekliyoruz; gittiğinden beri peşindeyiz, asla senin peşini bırakmamışız. Sen gelene kadar buradan ayrılmıyorum. Gel teslim ol, kimse sana karışmayacak. Ceza yok teslim ol” çağrısında bulundu.