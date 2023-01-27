Diyarbakır annelerine 354’üncü aile katıldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bin 243 gündür oturma eyleminde anne ve babalara 354’üncü aile dahil oldu.

Farklı şehirlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 243’üncü gündür kararlılıkla sürüyor. 2014 yılında İstanbul’da çalışan Zahit Polat, 19 yaşındayken ailesinin iddiasına göre örgüt yandaşları tarafından kandırılarak dağa götürüldü.

Erzurum’dan gelip oturma eylemine katılan anne Zekiye Polat ve kız Dilan Polat, Zahit Polat’a teslim olması için çağrıda bulundu.

Gazetecilere açıklamada bulunan Dilan Polat, ağabeyine seslenip çok sevdiğini söyleyerek dönmesi için çağrıda bulundu. Ağabeyini her şekilde kabul ettiklerini söyleyen Polat, “Ne olur bizlere geri dön. 3 Kasım 2014 yılında Esenyurt’ta HDP tarafından kandırılarak dağa götürüldü. Hiçbir şekilde kendisinden haber alamadık. Seni almadan buradan gitmeyeceğiz.” dedi.

Anne Zekiye Polat ise, Kürtçe konuşarak; kendilerinin sahipsiz bırakılmaması için gözyaşları içinde oğluna dönmesi için çağrıda bulundu.

Öte yandan, HDP’niAileler adına basın açıklamasında bulunan Süleyman Aydın, HDP’nin, Demirtaş kardeşlerin (Nurettin Demirtaş-Selahattin Demirtaş) çocukları dağa götürmek istediğini ileri sürdü.

“Yardım kampanyasından topladıkları paralarla çocuklarımızı terör örgütüne götürmek istiyorlar”

Anayasa Mahkemesi HDP’nin hazine yardımına bloke koyarak Demirtaş kardeşlerin kirli oyununu bozduğunu belirten Aydın, “Şdi çocuklarımızı dağa götürmek için utanmadan yardım kampanyası başlatmışlar. Bu yardım kampanyasından topladıkları paralarla çocuklarımızı terör örgütüne götürmek istiyorlar” ifadelerinde bulundu.

“HDP’nin kapatılmasını istiyoruz”

Kime bunlara itibar etmemesi gerektiğini kaydeden Aydın, “Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak Anayasa Mahkemesine sesleniyoruz. Başta şehit ailelerimiz olmak üzere, biz evlat nöbeti tutan ailelerin yüreğine su serpmek istiyorsanız HDP’nin kapatılmasını istiyoruz. Bunlar kapanmadığı sürece Kandilin yolu da kapanmayacaktır” ifadelerine yer verdi.