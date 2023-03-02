Diyarbakır annelerinden Tokay: “Aileler, evlatlarının yolunu gözlüyor”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 277 gündür sürüyor.

Elinde çocuğunun fotoğrafıyla umutlu bekleyişini sürdüren Sariye Tokay, oğlu Mehmet’in 2011 yılında PKK terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

Evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Tokay, şunları kaydetti:

“2011’de oğlumu kandırıp dağa götürdüler. Buradan HDP’ye sesleniyorum. Yeter artık. Dünya başımıza yıkılıyor. Hiç mi HDP’de vicdan ve merhamet yok. Çocuklarımızı artık serbest bırakın. Çocuklarımızı artık geri verin. Çadırdaki aileler evlatlarının yolunu gözlüyor. Çocuklarımız gelmeyene kadar biz buradan bir yere ayrılmayacağız. Oğlum artık gelin, devletimize teslim olun.”