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Diyarbakır annelerinden 8 Mart tepkisi: “HDP ile PKK kız çocuklarımızı elimizden almış, bizim için öyle bir gün yok”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 918. gününde de sürüyor. HDP’lilerin arka kapıdan giriş-çıkış yaparak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ilişkin çalışma yaptığını öğrenen aileler, duruma tepki gösterdi.

Asayiş 08.03.2022, 11:13
Diyarbakır annelerinden 8 Mart tepkisi: “HDP ile PKK kız çocuklarımızı elimizden almış, bizim için öyle bir gün yok”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 918. gününde de sürüyor. HDP’lilerin arka kapıdan giriş-çıkış yaparak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ilişkin çalışma yaptığını öğrenen aileler, duruma tepki gösterdi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 918. Gününde. HDP il binası içerisinde 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ilişkin HDP’lilerin çalışma yaptığını öğrenen aileler, arka kapıdan giriş-çıkış yapıldığını öğrenince ellerinde bayraklarla arka kapının önünde açıklama yaptı.

“8 yıldır HDP ile PKK bir kadının hakkını elinden almış, ölüme göndermiş”

Aileler adına basın açıklamasında bulunan Şeyma Ceylan Tekin’in annesi Türkan Mutlu, HDP’lilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ilişkin içeride bir çalışmaları olduğunu öne sürdü. HDP’lilerin ön kapıdan değil, arka kapıdan giriş-çıkış yaptığını söyleyen Mutlu, “Bizde arka kapıya geldik. Çünkü ön kapıdan çocuklarımızı ve kızlarımızı getiriyorlar ve arka kapıdan da dağa götürüyorlar. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bende burada bir kadınım ve dağa kaçırılan kızım da bir kadındır. Bizim için kadınlar günü yok. 8 yıldır HDP ile PKK bir kadının hakkını elinden almışlar, ölüme göndermişler. Ben HDP ile PKK’dan Ceylanımı istiyorum. Bizim için kadınlar günü diye bir şey olamaz, yoktur. Bende bu ülkede bir kadın değil miyim? Benim kızımda dağda bir kadın değil mi? Bizim için kadınlar hakkı yoktur. HDP’liler burada bulunan bütün annelerin yüreğini yakmış ve çocuklarını elinden almıştır” dedi.

“Bizim kızlarımızı ölüme mahkum etmişsiniz”

Kızları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan babalar adına açıklama yapan evlat nöbetindeki Celil Begdaş, bulundukları yerin kandilin kapısı olduğunu dile getirdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu, kızların ve kadınların hakkı nerede diye soran Begdaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diyorlar ki, Jin jiyane ‘kadın hayattır’ yalan söylüyorlar. Neden burada bulunan annelerin hakkını kimse sormuyor? Arka kapıya gelmemizin sebebi, çocuklarımızın hepsi bu arka kapıdan dağa kaçırılması. Çadırımızın olduğu yerde bulunan HDP’nin ön kapısı meclis kapısıdır. Biz ön kapıdan beklerken bizim çocuklarımızı arka kapıdan dağa kaçıdırlar ve benim oğlumu bu arka kapıdan dağa kaçırdılar onun için buradayız. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar günüdür burada bulunan anne ile babalar kutlayacaklar. Nedeni ise kiminin kızı yok, kimin evladı yok neyi kutlayacaklar ki. İnsan haklarından bahsedenler, sizde biraz Allah korkusu ve merhamet var ise gelin burada bulunan annelerin halini görünüz. Kadınlar ölmesin diye söylüyorlar yalan söylüyorlar. Bizim kızlarımızı ölüme mahkum etmişsiniz, kimi kandırıyorsunuz? HDP bunu bilsin ki, ya burada bulunan anne ve babaların haklarını versin ya da biz buradan asla kalkmayacağız.”

Ellerinde Türk bayrağıyla, “Ana gibi yar, Diyarbakır gibi diyar olmaz” yazılı pankartla HDP il binasının arka kapısında bekleyen aileler, “Kahrolsun HDP”, “Türk Kürt kardeştir HDP kalleştir” sloganları atarak tepki gösterdi.

Öte yandan HDP il binasının önünde bugüne kadar evlat nöbetine katılan 266 ailenin çocuklarından 59’u kız çocuğu olduğu öğrenildi.

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