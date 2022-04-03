Diyarbakır anneleri Ramazan ayında da evlatlarının yolunu gözlüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin eylemi 944. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti 944. gününde de sürüyor. Oğlu Aziz’in 7 yıl önce Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirten Güzide Demir, evladı gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. Çocuğuna hasret kaldığını ve oğlunu HDP’den istediğini ifade eden anne Demir, oruçlu haliyle nöbete devam ettiğini, evladını almadan eylemi sonlandırmayacağını kaydetti. Demir, "3 yıldır burada bekliyoruz, bir haber alamadık, ölümü sağ mı bilmiyoruz. Allah, HDP’ye hakkımızı bırakmasın. Çocuklarımızı alıp götürdü bir daha da haber alamadık. Oğlum çok özledim neredeysen gel teslim ol. 3 Ramazandır burada seni bekliyorum, eve gel seni çok özledim” dedi.