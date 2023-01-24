Diyarbakır Anneleri bin 240 gündür evlatlarının yolunu gözlüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır Anneleri’nin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 yılında Diyarbakır’a gelerek evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 240’ıncı gününde de sürüyor. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan için HDP il binası önünde bekleyişine devam ederek HDP ve PKK’dan hayır gelmeyeceğini vurguladı. Oğluna ’Teslim olun’ çağrısı yapan Aydın, "8 yıldır evladımdan hiç haber alamadım. Yaklaşık 4 yıldır burada evlatlarımızı isterken HDP kepenk kapatıp kaçarak gitti. Demek ki gerçekten bizim çocuklarımızı örgüte gönderen HDP’dir. HDP olmaz ise PKK da olmaz. Biz burada evlatlarımızı istiyoruz. HDP milletvekilleri neden bizden kaçıyorlar? Kürtler için mücadele verdiklerini söylüyorlar. Biz de Kürt değil miyiz? Neden bizden kaçıyorlar, gelsinler bir açıklama yaparak evlatlarımızı terör örgütünden istesinler. Herkes HDP’nin iç yüzünü görsün. HDP ve PKK hiçbir değişen yok. Evlat mücadelemizde sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.