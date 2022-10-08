Diyarbakır AFAD sualtı ekiplerinden Eğil Barajı’nda aksiyon dolu boğulma tatbikatı

Diyarbakır’da 2022 Afet Tatbikat Yılı çerçevesinde, AFAD ve ASAK dalgıçlarının Eğil Barajı’nda gerçekleştirdiği su altı ve su üstü arama kurtarma tatbikatı aksiyon filmlerini aratmadı.

Diyarbakır AFAD Su Altı Arama Kurtarma ekipleri 2022 Afet Tatbikat Yılı çerçevesinde Eğil Barajında Akarsularda Arama Kurtarma (ASAK) ve Diyarbakır AFAD dalgıçlarının katılımıyla su altı ve su üstü arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Yazın artan boğulma vakalarına karşı 22 personel, 2 bot, 5 araç ile su altı ve su üstü arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

Eğil Baraj göletinde gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Aksiyon dolu sahnelerin yaşandığı tatbikatta boğulan vatandaş ihbarının geldiği anda AFAD Diyarbakır ekipleri alarm durumuna geçti. Yaz aylarında bölgede sık görülen boğulma ve mahsur kalma vakalarına daha hızlı ve daha etkin müdahale etmek olarak belirlenen tatbikat başarıyla neticelendirildi.