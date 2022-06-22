Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Ankara Barosu’na açtığı davaya devam edildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ankara Barosu yöneticilerine ve eski başkanına açtığı davaya devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve eski Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan ile diğer sanıklar ve avukatları salonda hazır bulundu. Celse arasında sunulan mütalaada, eski Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan ile eski yönetim kurulu üyesi avukatlar Aşkın Demir, Kemal Koranel, Hava Orhon, Özgen Hindistan, Zafer Doğan Bilgin, Meltem Akyol, Güzin Tanyeri, Çağrı Eryılmaz, Burcu Mine Gargın ve Cem Aksu’nun ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapse mahkum edilmesi talep edildi. Savunma yapan sanık avukatları, mahkeme savcısının değişmesi ve yeni savcının dosyayı inceleyip yeni bir mütalaa sunup sunmayacağı ihtimaline karşın ek süre

talebinde bulundu. Avukatların talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı 1 Kasım tarihine erteledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Hacı Bayram Camii’nde verdiği cuma hutbesinin ardından Ankara Barosu bir basın açıklaması yapmış ve açıklamada yer alan ifadelerden dolayı Ankara Barosu’na ‘kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla dava açılmıştı.