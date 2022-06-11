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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, helikopter kazasının ardından İtalyan makamlarının gösterdiği iş birliği için İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’ya teşekkür etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, helikopter kazasının ardından İtalyan makamlarının gösterdiği iş birliği için İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’ya teşekkür etti.
Asayiş 11.06.2022, 17:38
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, helikopter kazasının ardından İtalyan makamlarının gösterdiği iş birliği için İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’ya teşekkür etti.