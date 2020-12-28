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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Kardeş bir ülkede Türkiye’ye darbe yapmış bir terör örgütünün mevcudiyetini görmek istemeyiz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla, Türkiye’de bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, “Biz Türkiye olarak kardeş bir ülkede Türkiye’ye darbe yapmış bir terör örgütünün mevcudiyetini görmek istemeyiz. Gördüğümüz zaman da üzülürüz, üzülüyoruz. FETÖ Kosova’daki mevcudiyetiyle belki Türkiye’ye fazla zarar veremez. Ama Kosova için çok ciddi tehdit ve tehlikedir” dedi.

Asayiş 28.12.2020, 15:28
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Kardeş bir ülkede Türkiye’ye darbe yapmış bir terör örgütünün mevcudiyetini görmek istemeyiz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla, Türkiye’de bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, “Biz Türkiye olarak kardeş bir ülkede Türkiye’ye darbe yapmış bir terör örgütünün mevcudiyetini görmek istemeyiz. Gördüğümüz zaman da üzülürüz, üzülüyoruz. FETÖ Kosova’daki mevcudiyetiyle belki Türkiye’ye fazla zarar veremez. Ama Kosova için çok ciddi tehdit ve tehlikedir” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşme sonrasında iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Bugün ikili ilişkilerimizi baştan sona ele aldık. Hem baş başa hem arkadaşlarımız ile beraber. Her alanda ikili ilişkilerimizi geliştirme arzumuz tamdır. Ekonomik ilişkilerimiz iyiye gidiyor. Ama daha da iyi bir noktaya götürebiliriz bunun için fırsatlar var. İki ülkenin potansiyelinin yanında 2019 yılında imzaladığımız serbest ticaret anlaşması bizim için büyük bir avantaj. İkili ticaretimizde Türkiye lehine bir açık var. Bunu dengelemek için birlikte neler yapabiliriz, bunları da görüştük. Kosova’da Türk yatırımlarının artması konusunda şirketlerimizi birlikte teşvik etmeye devam edeceğiz. Diğer taraftan savunma sanayii ve askeri işbirliğimizi daha da güçlendirmek için gerekli adımları yine birlikte atacağız” ifadelerini kullandı.

“Bu imzalar ile beraber bakanlıklarımızın arasındaki bağı da güçlendireceğiz”

Gerçekleştirilen ikili görüşmeler sonrasında iki ülke arasında mutabakat zaptları imzalandı. İmzalanan zaptlar hakkında konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Biraz önce iki tane mutabakat zaptını sizlerin huzurunda imzaladık ve bu imzalar ile beraber bakanlıklarımızın arasındaki bağı da güçlendireceğiz. Diplomat değişiminin önümüzdeki günlerde daha da sistematik hale getireceğiz. Her düzeyde diplomatların değişimi ve eğitimi konusunda kardeş Kosova ve Dışişleri Bakanlığı ile yakın işbirliği içerisinde olacağız” diye konuştu.

“İki ülke arasındaki diyaloğun da kalıcı bir şekilde tesis edilmesini Türkiye olarak arzu ediyoruz”

Kosova ve Sırbistan arasında imzalanan anlaşmalarını desteklediğini ve Türkiye olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olmasının hedeflendiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Bölgenin istikrarını artırmaya yönelik Kosova-Sırbistan diyaloğu başlatılmıştı. Bu süreci başından beri destekliyoruz. Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bir an önce bu anlayışa varılan mutabakatların ve imzalanan anlaşmaların tam olarak uygulanması ile birlikte gerçekten iki ülke arasındaki diyaloğun da kalıcı bir şekilde tesis edilmesini Türkiye olarak arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Kardeş bir ülkede Türkiye’ye darbe yapmış bir terör örgütünün mevcudiyetini görmek istemeyiz”

Türkiye ile Kosova arasındaki ikili ilişkilerin çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Türk firmalarının Kosova’daki yatırım miktarını artıracağız dedik. Rakamlara baktık biraz önce, Türk firmaları Kosova’da 10 bin kişiye istihdam sağlıyor. Önümüzdeki süreçte bu sayıyı da inşallah artıracağız. Tabi Kosova’daki FETÖ mevcudiyeti ile ilgili görüşlerimizi de samimi bir şekilde söyledik. Geçmişte Kosova’nın attığı bazı adımlar oldu, işbirliği de yaptık. Bunun için Kosova’ya ne kadar saldırdıklarını da gördük, görüyoruz. Ama bu işbirliğinin devam etmesi gerekiyor. Biz Türkiye olarak kardeş bir ülkede Türkiye’ye darbe yapmış bir terör örgütünün mevcudiyetini görmek istemeyiz. Gördüğümüz zaman da üzülürüz, üzülüyoruz. FETÖ Kosova’daki mevcudiyetiyle belki Türkiye’ye fazla zarar veremez. Ama Kosova için çok ciddi tehdit ve tehlikedir. Dolayısıyla bu yapılanmanın Kosova’dan da çıkarılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Rusya ile birlikte kurulacak ateşkes gözlem noktasının yeri ve uygulamaları ile ilgili konuları tabi ev sahibi Azerbaycan’la da birlikte görüşüyoruz”

Rusya ziyaretinde nelerin konuşulacağı sorusuna iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölge ülkeleri hakkında görüşmeler gerçekleştireceklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Karabağ meselesini, Azerbaycan-Ermenistan meselesini ele alacağız. Ateşkesin gözlemlenmesi için bir ortak merkez kurulması konusunda mutabakat zaptını Rusya’yla imzaladık. Şimdi bunun yeri ve uygulamaları ile ilgili konuları tabi ev sahibi Azerbaycan’la da birlikte görüşüyoruz. Bu merkezin görevi ve bundan sonraki çalışmalarını da ele alacağız. Yani Kafkasya’da kalıcı bir çözüm, ateşkes ve barış. Tabi bu Can Azerbaycan’ın sınır ve toprak bütünlüğü çerçevesinde ve mevcut BM Güvenlik Konseyi kararları, aynı şekilde AGİT ve diğer uluslararası örgütlerin kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde olması lazım. Bu konularda da yine görüş alışverişinde bulunduğumuz gibi geleceğe yönelik atılacak adımları ve uygulamaları da ele alacağız” açıklamalarında bulundu.

“Kosova için Türkiye sadece dostane bir ülke olmaktan çok daha fazlasıdır”

Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla, “Türkiye’nin bizlere pandemi döneminde ve bu zor yıl boyunca, hiçbir şekilde başka bir ülkenin göstermediği dayanışmayı gösterdiği için çok teşekkür ediyorum. Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var ve bunun Kosova için ne kadar önemli olduğunu vurgulasam yeterli olmaz. Kosova için Türkiye sadece dostane bir ülke olmaktan çok daha fazlasıdır. Çok uzun zaman devam eden bir dostumuzdur ve her zaman Kosova’nın yanında olmuştur. 90’lardaki en zorlu dönemlerden bu yana, ülkemizi savaş sonrasında yeniden inşa etmek zorunda kaldığımızda, bağımsızlığımızı ilan ettiğimizde siz de bunu hemen tanıdınız. Devletimizi inşa ederken de kurumlarımızı inşa ederken de uluslararası konumumuzu desteklerken de Türkiye her zaman tanınmamız konusunda da uluslararası anlaşmalarda yanımızdaydı. Çok teşekkürler” dedi.
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