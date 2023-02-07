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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Havalimanında açıklamalarda bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Havalimanında açıklamalarda bulundu

Asayiş 07.02.2023, 21:21
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Havalimanında açıklamalarda bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Havalimanında açıklamalarda bulundu

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