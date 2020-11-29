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Dışarıda yatamazdım dedi, cezadan kurtulamadı

Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 17 yaşındaki kız, dışarıda yatamazdım demesine rağmen cezadan kurtulamadı.

Asayiş 29.11.2020, 00:37
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Dışarıda yatamazdım dedi, cezadan kurtulamadı
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Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 17 yaşındaki kız, dışarıda yatamazdım demesine rağmen cezadan kurtulamadı.

Arnavutköy’de hafta sonları saat 20.00’den sonra sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan denetimlerde 17 yaşındaki bir kız kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza yazıldı. Ticari taksi ile seyahat eden ve uygulama noktasına giren genç kız, “İşlerim vardı dışarıda kalamayacağım için evime dönmek istedim” dedi ancak cezadan kurtulamadı.

“Hastaneden geliyorduk”

Yapılan denetimlerde durdurulan otomobilden çıkan 2 vatandaş ise hastaneden geldiklerini iddia etti. Herhangi bir muayene kağıdı ya da hastaneden geldiklerini ispatlayıcı belgeleri olmayan vatandaşlara da cezai işlem uygulandı.
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