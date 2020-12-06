banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Instagram şifrelerini sahte telif hakkı ihlali e-postalarıyla çalıyorlar
Instagram şifrelerini sahte telif hakkı ihlali e-postalarıyla çalıyorlar
Büyükşehir'den karantinada olan yaşlılara sıcak yemek desteği
Büyükşehir'den karantinada olan yaşlılara sıcak yemek desteği
'Bizim için aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemlidir'
'Bizim için aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemlidir'
Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap

Dışarı çıkan vatandaşın aymazlığı pes dedirtti

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlere takılan bir kişi, “Bugün hiç mi çıkmayacağız, korkuyorum ben senden abi. İşim var şimdi benim. İşim olduğu zaman da çıkmayayım mı abi?” diyerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Asayiş 06.12.2020, 16:43
2
Dışarı çıkan vatandaşın aymazlığı pes dedirtti
banner422

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlere takılan bir kişi, “Bugün hiç mi çıkmayacağız, korkuyorum ben senden abi. İşim var şimdi benim. İşim olduğu zaman da çıkmayayım mı abi?” diyerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Dünya ve Türkiye genelinde yükselişe geçen korona virüs nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Çanakkale’nin Ezine ilçesinde de hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlamaya uymayan vatandaşlar ile polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşanıyor. Polis ekiplerinin uyardığı Sadettin adlı vatandaş, “Bugün hiç mi çıkmayacağız, korkuyorum ben senden abi. İşim var şimdi benim. İşim olduğu zaman da çıkmayayım mı abi?” diyerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekipler, sakinliklerini koruyarak şahsa acil durumlar halinde evinin önündeki markete çıkabileceği uyarısında bulundular.

Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında sabaha kadar denetimlere devam edecek.
Yorumlar (0)
11°
açık