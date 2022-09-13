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Diş teknisyenini yaralayan 3 şahıs yakalandı
Gaziantep’te park yüzünden çıkan kavgada diş teknisyenini yaralayan yabancı uyruklu 3 şahıs ile olaya karışan 2 kişi toplamda 5 kişi yakalandı.
Asayiş 13.09.2022, 11:23
Gaziantep’te park yüzünden çıkan kavgada diş teknisyenini yaralayan yabancı uyruklu 3 şahıs ile olaya karışan 2 kişi toplamda 5 kişi yakalandı.
Olay dün Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde Eyüpoğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre park yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir diş teknisyeni kolundan yaralanmıştı. Olay sonrası kaçan yabancı uyruklu şüpheliler M.T., A.T. ve A.T. polis ekiplerince saklandıkları evde yakalandı. Saldırganlarla beraber olaya karışan A.T. ile ev sahibi Z.C. de yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
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