Diş teknisyenini yaralayan 3 şahıs yakalandı

Gaziantep’te park yüzünden çıkan kavgada diş teknisyenini yaralayan yabancı uyruklu 3 şahıs ile olaya karışan 2 kişi toplamda 5 kişi yakalandı.

Olay dün Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde Eyüpoğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre park yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir diş teknisyeni kolundan yaralanmıştı. Olay sonrası kaçan yabancı uyruklu şüpheliler M.T., A.T. ve A.T. polis ekiplerince saklandıkları evde yakalandı. Saldırganlarla beraber olaya karışan A.T. ile ev sahibi Z.C. de yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.