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Diş Sağlığı Merkezi’nde bomba tatbikatı gerçeği aratmadı

Düzce(İHA) – Düzce Ağız Diş Sağlığı merkezinde yapılan bomba tatbikatında nefes kesen anlar yaşandı. Tatbikatı gerçek sanan hasta ve doktorlar apar topar dışarı çıktı. Bomba imha uzmanının incelemesi sonrasında kutu imha edilirken, tatbikat gerçeğini aratmadı.

Asayiş 30.11.2021, 19:28
Diş Sağlığı Merkezi’nde bomba tatbikatı gerçeği aratmadı

Düzce(İHA) – Düzce Ağız Diş Sağlığı merkezinde yapılan bomba tatbikatında nefes kesen anlar yaşandı. Tatbikatı gerçek sanan hasta ve doktorlar apar topar dışarı çıktı. Bomba imha uzmanının incelemesi sonrasında kutu imha edilirken, tatbikat gerçeğini aratmadı.

Düzce Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nde bomba tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği elinde kutu olan ve şüpheli hareketler yapan bir kişi, merkezin giriş katında bulunan tuvalete girerek elindeki kutuyu bırakarak bölgeden uzaklaştığını gören güvenlik görevlileri durumu hastane yönetimine bildirdi. Hemen 112 Acil ihbar hattından arama yapılması ile birlikte bölgeye polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Bomba imha uzmanları bölgede kuş uçurtmazken, kutu ekipler tarafından imha edildi.

Hasta ve doktorlar dışarı çıktı

Sağlık merkezinde alarm ile birlikte merkez içerisinde bulunan personel, vatandaş ve tedavi gören hastalar da dışarıya çıkartıldı. Doktorlar önlükleri ile dışarı çıkarken, hastalar diş tedavisi esnasında dışarıya çıkması gözlerden kaçmadı.

"Başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik"

Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Alpaslan Üregen, başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini herhangi bir sorun yaşamadıklarını dile getirdi. Üregen, "Şüpheli bir şahıs hızlı bir şekilde merkezimize gelerek lavaboya geliyor. Burada vatandaşı izlemeye başlıyor güvenlik ekiplerimiz. Paketli girip paketsiz girdiğini fark ediyor. Böyle bir durum olunca orada bir paket olduğunu görüyor. Hemen durumu hastane yöntemine bildirerek, acil müdahale planımızı başlattık. İlgili kurumlara bilgilendirmelerde bulunduk. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler sağlıklı bir şekilde tatbikatımızı gerçekleştirmiş olduk. Herhangi bir sorun yaşamadık. Tatbikat aslına uygun olması açısından bütün personelimizi ve bütün hastalarımızı merkezimizden tahliye ettik. Arkadaşlarımız yönlendirdiler tüm hastalarımızı plana göre dışarıya çıkarttık. Tüm hastalarımız işlem esnasında dışarı çıkartıldı ve başarılı bir şekilde sonuçlanan bir tatbikat gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

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