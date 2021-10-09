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Direksiyonda kalp krizi geçirince kaza yaptı

İstanbul Arnavutköy Sultangazi yolunda seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücünün kullandığı otomobil, toprak yığınına çarparak takla attı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş 09.10.2021, 09:36
Direksiyonda kalp krizi geçirince kaza yaptı

İstanbul Arnavutköy Sultangazi yolunda seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücünün kullandığı otomobil, toprak yığınına çarparak takla attı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy- Sultangazi yolu Boğazköy Işıkları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Aziz Aktaş isimli sürücü 34 EGR 389 plakalı otomobille seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Krizle birlikte direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil toprak yığınına çarparak takla atıp otoyola düştü. Kaza sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan otomobil şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası otomobil çekici ile yoldan çekildi. Polis kaza ile ilgili otoyolda inceleme yaptı.

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