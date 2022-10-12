Direksiyon hakimiyetini kaybetti, evin bahçesine uçtu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil evin bahçesine uçtu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken evde ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, ilçeye bağlı Uzunmehmet mahallesi, Hacı Osman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı inen Y.A. idaresindeki 67 LG 370 plakalı otomobilin frenleri tutmadı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kullandığı otomobille bir evin bahçesine uçtu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, sesi duyan vatandaşlar olay yerine gelip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan ekipler araç sürücüsünü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişiyi araçtan çıkartarak ambulansa aldı. İlk kontrolleri ambulansta yapılan sürücü ve yanındaki yolcu, kendilerini iyi hissettiklerini ve hastaneye gitmeyi kabul etmediklerini söylemeleri üzerine sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı. Araç ise kaza yerine gelen çekici vasıtası ile düştüğü yerden çıkarıldı.