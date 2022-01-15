Direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki ağaca çarptı: 3 yaralı

Adana’da bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 01 ACS 622 plakalı otomobilin sürücüsü Mutlu E. (18), bulvar üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonucu sürücü Mutlu E. ile yanındaki Ali H. (19) ve Hakan Ş. isimli arkadaşları yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.