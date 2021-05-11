Direksiyon hakimiyetini kaybedip çarptığı araç şarampole yuvarlandı

Kırıkkale’de meydana gelen iki araçlı trafik kazasında şarampole ters devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolu üzerindeki Kimeski Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan I. idaresindeki 06 BA 8245 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mustafa G.’nin kullandığı 06 KT 255 plakalı Fiat marka otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, takla atarak şarampole ters devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mustafa G., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.