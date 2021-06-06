Direksiyon hakimiyetini kaybedince ölümün eşiğinden döndü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki çelik bariyere çarpan minibüs sürücüsü, dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Yaralanan sürücü, bariyere asılı kalan minibüsten itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi Yumrukaya mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem K. idaresindeki bir yemek şirketine ait 34 PB 1575 plakalı panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine ilk olarak kaldırıma, ardından da yol kenarındaki çelik bariyere çarptı. Kazanın ardından panelvan minibüs, dere kanalı üzerinde asılı kaldı. Sürücü Adem K., ise yaralı bir şekilde minibüsün içerisinde mahsur kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, minibüs içerisinde mahsur kalan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından mahsur kaldığı yerden kurtarılan yaralı sürücü, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.