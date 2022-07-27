banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Benzine indirim geldi!
Benzine indirim geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı: 1 yaralı

Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 27.07.2022, 23:05
Direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı: 1 yaralı

Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli istikametinden Zonguldak istikametine giden 67 AAT 790 plakalı araç sürücüsü, Değirmenağzı tünelleri çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kaza sonrası olay yerine Kozlu itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yorumlar (0)
31°
açık