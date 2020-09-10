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Direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi sürücüsü duvara çarparak durabildi : 1 yaralı

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN TAKSİ SÜRÜCÜSÜ DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ : 1 YARALI

Asayiş 10.09.2020, 01:47
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi sürücüsü duvara çarparak durabildi : 1 yaralı

Kağıthane’de cadde üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi sürücüsü duvara çarparak durabildi. Kazada yaralanan taksi sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00:10 sıralarında Çeliktepe Şehit Karakuşlar caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen taksi sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taksi sürücüsü yaralanırken araç içerisinde başka bir yolcu olmadığı öğrenildi. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yarı baygın şekilde direksiyonda bulunan taksi sürücüsünü hastaneye kaldırırken polis ekipleri trafik akışının sağlanması için hasar gören ticari taksiyi çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı.

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