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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı
Erzurum’un Aşkale ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.
Asayiş 23.09.2021, 18:26
Erzurum’un Aşkale ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, saat 15.00 civarlarında Erzincan-Erzurum istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki Ahmet Bakdemir idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasında bulunan kanala takla atarak düştü. Otomobilde bulunan sürücü ile birlikte 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.