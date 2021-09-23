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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Asayiş 23.09.2021, 18:26
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 15.00 civarlarında Erzincan-Erzurum istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki Ahmet Bakdemir idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasında bulunan kanala takla atarak düştü. Otomobilde bulunan sürücü ile birlikte 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.

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