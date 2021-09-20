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Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç takla attı: 4 yaralı
Batman Beşiri karayolunda araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Asayiş 20.09.2021, 14:40
Batman Beşiri karayolunda araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Batman Beşiri karayolunda meydana geldi. Özel bir otomobil Beşiri istikametinden Batman’a gelirken ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanıp takla attı. Kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Yoldan gecen araç sürücüleri kazayı 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.