Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç su kanalına düştü: Anne ile çocuğu hayatını kaybetti

Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, su arığına uçtu. Araçta bulunan anne ve kızı olay yerinde yaşamını yitirirken hayatta kalmayı başaran erkek çocuk vatandaşlar tarafından arabadan alındı. 4 yaşında olduğunu söyleyen erkek çocuğu araçtan çıkaran vatandaş ise, “Çocuk çok korkmuştu ağlıyordu. Erkek çocuğu çıkarttık ” dedi.

Kaza, Alanya-Antalya Karayolu Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen ve direksiyon hakimiyetini kaybeden 06 CJD 235 plakalı otomobil yol kenarında bulunan su arığına uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada araçta ağlama sesi duyan vatandaşlar 4 yaşlarındaki erkek çocuğunu olay yerinden uzaklaştırdı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından araçtaki anne ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatta kalmayı başaran ve 4 yaşında olduğunu söyleyen erkek çocuk ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

“Ablasının cesedinin üzerinde oturmasını istemedim”

Erkek çocuğunu araç içerisinden alan vatandaş, “Ciddi bir gürültü ve kaza sesine geldik. Kapı açıktı kadın dışarı fırlamıştı. Gözleri açıktı. Arka tarafta 2 tane çocuk vardı. 1 kız 1 erkek. Erkek çocuk 4 yaşında olduğunu söylüyor bilinci açıktı. Kız çocuğu arabaya sıkışmıştı. Çocuk çok korkmuştu ağlıyordu. Erkek çocuğu çıkarttık çünkü ablasının cesedinin üzerinde oturmasını istemedim” dedi.